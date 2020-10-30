Полиция расследует пропажу протоколов подсчета голосов и постановления УИК в Харькове

Полиция открыла уголовное производство по факту обращения заместителя председателя Основянской территориальной избирательной комиссии Харькова в связи с пропажей документов участковой избирательной комиссии (УИК).

"Мужчина заявил о том, что 29 октября в 17:00 в помещении территориальной избирательной комиссии в ходе проверки наличия документации выявлено отсутствие 4 протоколов подсчета голосов и 3 постановления УИК с указанием ответственных за транспортировку", - сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Следователи Основянского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.