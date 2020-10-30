Второй тур выборов в громадах от 75 тыс. может пройти 15, 22 или 29 ноября и даже в первое воскресенье декабря - "Опора"

В гражданской сети "Опора" назвали даты, когда может состояться повторное голосование (так называемый второй тур) на местных выборах в громадах от 75 тысяч избирателей.

"Дата гибкая, так как в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) будет до 12-ти дней на установление результатов и подписание финальных протоколов. Максимум на один день ТИК может пролонгировать этот период времени. Поэтому это произойдет до 6 ноября или максимум до 7 ноября", - рассказала глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская (видео размещено на странице сети в Facebook).

После принятия решения об объявлении повторного голосования избирательная кампания "может продолжаться и должна продолжаться до трех недель". Поэтому дата повторного голосования зависит от того, когда ТИК установит результаты первого тура.

"Эти даты в разных громадах могут быть разными. Например, 15, 22 или 29 ноября", - отметила Айвазовская.

Однако, по ее словам, это не значит, что ни один из конкурентов не начнет судебные процессы, что будет затягивать время установления результатов.

"Для этого есть сроки, определенные в законе, - до пяти дней на обжалование решения ТИК кандидатами. Суд, в лучшем случае, должен принимать решение до двух дней. Но еще есть апелляция - плюс два дня", - пояснила процедуру глава правления "Опоры".

Поэтому повторное голосование в наиболее конфликтных громадах может состояться в первое воскресенье декабря (6 декабря - ИФ), прогнозирует Айвазовская.

"Но мы очень надеемся, что этот процесс завершится в ноябре", - подытожила она.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.