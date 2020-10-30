Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

От коронавирусного заболевания COVID-19 умер 47-летний мэр Новгород-Северского (Черниговская обл.) Олег Бондаренко, сообщил народный депутат (фракция "Слуга народа") Максим Зуев.

"Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким", - написал нардеп на странице в Facebook.

Бондаренко имел подтвержденный диагноз COVID-19, у него была двусторонняя пневмония.

Он занимал кресло мэра Новгород-Северского с 2015 года. На местных выборах 25 октября баллотировался от партии "Родной дом".

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, Бондаренко лидировал на выборах в местные органы власти.

"Трагические выборы. Умер городской голова Новгород-Северского Олег Бондаренко от осложнений COVID-19, это на Черниговщине. По предварительным данным, он был лидером гонки", - написала Айвазовская в Facebook.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что лично знал Бондаренко. "На Черниговщине от коронавируса умер Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Я знал его лично. Он снова выиграл мэрские выборы, но не уберегся от коварной болезни. Искренне сочувствую родным и близким Олега Анатольевича", - написал Ляшко в Facebook.