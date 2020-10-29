Садовый на выборах мэра Львова получил почти 40% голосов, у Синютки 31% - предварительные данные горизбиркома

Львовский горизбирком обнародовал предварительные результаты прошедших 25 октября выборов городского головы областного центра, согласно которым действующий мэр Львова Андрей Садовый набрал 39,96% голосов избирателей, второе место занял кандидат от "Европейской солидарности", глава областной организации партии Олег Синютка (31,03%).

Третье и четвертое места заняли кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (9,74%) и Ярослав Рущишин от партии "Голос" (4,67%).

Всего в голосовании приняли участие 227242 избирателя.

В абсолютном выражении за Садового проголосовали 90 тыс. 812 избирателей, за Синютку – 70 тыс. 504 избирателя.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава горизбиркома Игорь Слипецкий подчеркнул, что речь идет о предварительных результатах. "Протоколы по выборам городского головы в горизбирком пока сдали три районные избирательные комиссии из шести. Предполагаю, что окончательный протокол будет составлен в понедельник", - сказал он.