Выборы

Выборы

16:54 29.10.2020

В Донецкой области в ТИК недосчитались списков избирателей, переданных от УИК

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В Донецкой области в ТИК недосчитались списков избирателей, переданных от УИК

Полиция расследует исчезновение выдержек и уточненных списков избирателей, которые были переданы Никольской территориальной избирательной комиссии в Донецкой области от одной из участковых избирательных комиссий.

Как сообщил в четверг Волновахский отдел полиции Донецкой области, председатель Никольского теризбиркома заявил о том, что при проверке документации одного из участковых избиркомов было выявлено отсутствие подъемников, уточненные списки избирателей и предварительный список.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации...) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #донецкая_область #исчезновение #списки #тик

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