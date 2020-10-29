Только 8 из 20 кандидатов на пост мэра Киева подали промежуточные финотчеты, самая дорогая кампания у Верещук - "Опора"

На веб-странице Киевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) обнародованы промежуточные финансовые отчеты только 8 из 20 кандидатов на пост киевского городского головы. По имеющейся информации, больше всего средств на предвыборную кампанию потратила кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

Согласно анализу опубликованных промежуточных отчетов, осуществленному гражданской сетью "Опора", только два кандидата указали добровольные взносы физических лиц, один - собственные финансы.

По состоянию на 28 октября на веб-странице Киевской городской ТИК можно ознакомиться с промежуточными финотчетами таких кандидатов на должность мэра Киева: Александра Попова, Ирины Верещук, Сергея Притулы, Андрея Пальчевского, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Егора Фирсова и Михаила Поживанова.

Ирина Верещук (партия "Слуга народа") отчиталась о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 22 сентября по 14 октября. На счет ее текущего избирательного фонда за это время поступило более 25 млн грн средств местной организации партии. До 14 октября кандидат потратила на кампанию 22143753 грн, из них 95685 грн - на изготовление материалов предвыборной агитации, 15075158 грн - использование СМИ. Размещение материалов предвыборной агитации в интернете стоило для Верещук 1288000 грн, а наружная реклама - 5654909 грн.

За период с 2 по 14 октября на текущий счет избирательного фонда Сергея Притулы (партия "Голос") поступило 13352594 грн средств местной организации политсилы. Кандидат использовал все эти средства. В частности, за изготовление материалов предвыборной агитации уплачено 6253451 грн, за использование СМИ - 1116578 грн, за размещение материалов предвыборной агитации в интернете - 3781829 грн. На размещение внешней рекламы кандидат потратил 2122825 грн.

Андрей Пальчевский (партия "Победа Пальчевского") подал промежуточный финансовый отчет за период с 21 сентября по 14 октября. На текущий счет его избирательного фонда поступило 2582400 грн средств местной организации партии. Потратил кандидат 2577879 грн. Из этих денег 106800 грн составляли расходы на изготовление материалов предвыборной агитации. На использование СМИ, как свидетельствует информация в отчете, Пальчевский средств не тратил (в то же время "Опора" фиксировала материалы в пользу кандидата без надлежащей маркировки в киевской прессе в сентябре и октябре). Размещение материалов предвыборной агитации в интернете обошлось кандидату в 845100 грн, наружная реклама - в 1625979 грн.

Промежуточный финансовый отчет Николая Томенко (партия "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна") охватывает период с 29 сентября по 15 октября. Согласно информации в отчете, на текущий счет избирательного фонда кандидата поступило 417000 грн средств местной организации партии. Использовал кандидат 414894 грн - все на печатные материалы предвыборной агитации или политической рекламы на носителях наружной рекламы.

Промежуточный отчет кандидата на должность городского головы Киева Михаила Поживанова (Радикальная партия Олега Ляшко) охватывает период с 30 сентября по 19 октября. За это время на счет текущего избирательного фонда кандидата поступило 332500 грн: 212500 грн собственных средств кандидата и 120000 грн добровольных взносов физических лиц. Потратил кандидат 282300 грн, в том числе на изготовление печатных материалов предвыборной агитации 66636 грн, использование СМИ обошлось ему в 52350 грн, размещение материалов предвыборной агитации в интернете - в 70000 грн, а за размещение наружной рекламы он уплатил 93314 грн.

В промежуточном финансовом отчете кандидата на должность городского головы Киева Сергея Гусовского (партия "За майбутнє") указано, что на счет его избирательного фонда в период с 28 сентября по 15 октября поступило 252000 грн средств местной организации партии, из которых было потрачено 250008 грн. Изготовление материалов предвыборной агитации за кандидата (изготовление видеозаписей) обошлось ему в 30800 грн, использование СМИ - 148400 грн, размещение материалов предвыборной агитации в сети интернет - 70808 грн.

Согласно информации в промежуточном отчете Александра Попова (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"), в период с 29 сентября по 14 октября на текущий счет его избирательного фонда поступило 247430 грн добровольных взносов физических лиц. Расходы на кампанию составили 157652 грн, в частности изготовление печатных агитационных материалов обошлось кандидату в 7848 грн, размещение агитации и политической рекламы на носителях наружной рекламы - 144804 грн.

Кандидат Егор Фирсов (партия "Экологическая альтернатива") отчитался о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 30 сентября по 16 октября. Согласно информации в отчете, на счет избирательного фонда кандидата не поступали средства, поэтому не было и расходов. В то же время "Опора" фиксировала рекламу со страницы Фирсова в сети Facebook. Согласно информации "Опоры", рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался, и в течение 5 сентября - 12 октября эти расходы составили более $1900 на 92 рекламных сообщения.

Согласно избирательному законодательству, промежуточный отчет о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов подается в соответствующую ТИК не позднее чем за пять дней до дня голосования.