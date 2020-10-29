Выборы

Выборы

13:22 29.10.2020

Киевская ТИК ночью начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах

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Киевская ТИК ночью начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах

Киевская городская территориальная избирательная комиссия в ночь на четверг начала принимать оригиналы протоколов голосования на местных выборах, сообщила глава комиссии Валентина Королькова.

"Сегодня в 2 часа ночи мы приняли первый протокол территориальной избирательной комиссии. Это Печерск. Мы принимали их до 4 часов (утра)", - сказала Королькова на онлайн-брифинге в четверг.

По ее словам, Киевская городская территориальная избирательная комиссия работает в режиме непрерывного заседания и сегодня продолжит принимать протоколы.

Теги: #киев #протоколы #печерск #тик

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