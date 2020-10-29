КС заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов - НАПК

Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти, заявляют в НАПК.

"Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", - приводит слова главы НАПК Александра Новикова пресс-служба Агентства на странице в Facebook.

В НАПК подчеркивают, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - отметили в НАПК.

Ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) заявило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда, Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые в среду голосовали за признание соответствующей статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины неконституционной.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) из-за решения Конституционного суда Украины вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций, сообщил глава НАПК Александр Новиков.