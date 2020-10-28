Выборы

Выборы

18:14 28.10.2020

На Волыни член УИК подделала подпись и проголосовала за своего мужа

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На Волыни член УИК подделала подпись и проголосовала за своего мужа

Полиция Волынской области сообщила о подозрении в незаконном использовании избирательного бюллетеня члену участковой избирательной комиссии (УИК), которая подделала подпись и проголосовала за своего мужа.

Как сообщил в среду сектор коммуникации полиции Волынской области, установлено, что в день голосования 66-летняя жительница поселка Цумань, которая является членом УИК, подделала подпись, получила бюллетень и проголосовала за своего мужа. Бюллетень женщина бросила в избирательную урну. Это нарушение зафиксировали наблюдатели УИК.

По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-1 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном получении и использовании избирательного бюллетеня, голосовании более одного раза и подделке документов. Предусмотренное наказание - лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили женщине о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений.

Теги: #волынь #бюллетень #фальсификация

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