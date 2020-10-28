Выборы

Выборы

14:52 28.10.2020

В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра – эксперт

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В Борисполе должны состояться повторные выборы мэра – эксперт

В Борисполе (Киевская обл.) должны быть назначены повторные выборы городского головы в связи с тем, что умер Анатолий Федорчук - действующий мэр, побеждающий на прошедших 25 октября местных выборах, разъясняет председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы не состоявшимися и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - написала Айвазовская на своей странице в Фейсбуке в среду.

Как сообщалось, мэр Борисполя Федорчук скончался от коронавирусной болезни COVID-19.

В партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался, сообщили, что он умер в среду, 28 октября.

Федорчуку было 60 лет, на должности Бориспольского городского головы работал с 2006 года.

Теги: #борисполь #мэр #перевыборы #федорчук

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