От COVID-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Мэр г.Борисполь Киевской области Анатолий Федорчук скончался от коронавирусной болезни COVID-19.

"Анатолий Федорчук умер от COVID-19", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался на прошедших в воскресенье выборах мэра Борисполя.

При этом собеседник агентства отметил, что по результатам подсчета голосов Федорчук побеждал на выборах мэра Борисполя.

Федорчуку было 60 лет, на должности городского головы Борисполя работал с 2006 года.