Выборы

Выборы

12:40 28.10.2020

Более половины избирателей, пришедших голосовать на местных выборах, старше 50 лет - опрос

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Более половины избирателей, пришедших голосовать на местных выборах, старше 50 лет - опрос

Избиратели старше 50 лет были более активными в день голосования на местных выборах в Украине, чем молодежь до 29 лет, свидетельствуют данные электорально-поведенческого исследования Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, обнародованным в среду, в день местных выборов, 25 октября, среди голосовавших 56% - это люди старше 50 лет (в общей структуре избирателей их доля составляет 45%).

В то же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18-29 лет (в общей структуре избирателей их доля составляет 18%).

Наибольший перекос в сторону старшего электората преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на востоке и юге Украины, где доля избирателей старше 50 лет составляет 60%.

Анализ ответов респондентов, которые не голосовали 25 октября, показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, у мужчин - занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам.

В возрастном разрезе для старших респондентов основной причиной не идти на выборы было состояние здоровья, для молодежи - занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева). Для людей среднего возраста добавился еще фактор угрозы коронавируса.

Исследование проводилось 25 октября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%.

Теги: #возраст #исследование #голосование #избиратели

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