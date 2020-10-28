Выборы

Выборы

08:07 28.10.2020

Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1446 голосов – ЦИК

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Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1446 голосов – ЦИК

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил Олега Ляшко от Радикальной партии на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

Согласно данным обработанных 100% протоколов на сайте Центральной избирательной комиссии по состоянию на утро среды, 28 октября, Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), Ляшко – 31,78% (19 799).

На третьем месте с результатом 26,68% находится самовыдвиженка Людмила Давиденко. За нее свои голоса отдали 16 622 избирателей.

Как сообщалось, в понедельник утром, 26 октября, кандидат на промежуточных выборах народного депутата в ОИО №208 Анатолий Гунько ("Слуга народа") сообщил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах в округе №208 25 октября с разницей 1442 голоса.

В свою очередь Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов" и заявил о масштабном подкупе избирателей в округе.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что "высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была", и посоветовал Ляшко подготовить документы для проверки всех фактов возможных правонарушениях в день голосования и установления причин высокой явки.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в свою очередь призвал оппонентов Гунько "не затягивать процесс подсчета голосов".

Лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" обратился в Национальную полицию Украины и к генеральному прокурору с требованием расследовать возможную фальсификацию результатов голосования в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.).

Теги: #ляшко #результаты #рада #гунько #довыборы

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