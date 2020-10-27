Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом

Партия "Слуга народа" завела в областные и районные советы больше всего депутатов среди всех политических сил, принимавших участие в местных выборах, отмечает глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник он назвал такой результат большим успехом, несмотря на то, что "Слуга народа" - молодая партия и ранее не была представлена в местных органах власти. "Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе", - подчеркнул Корниенко.

Политик отметил, что по результатам параллельного подсчета штабом голосов с 70% избирательных участков партия "Слуга народа" выходит на первое место по количеству полученных мандатов в советах областного и районного уровней.

На выборах депутатов областных советов по всей стране "Слуга народа" получила 327 мандатов из 1660 возможных (т.е. 20%). При этом партия "Европейская солидарность" получила 269 мандатов (или 16%), ОПЗЖ - 220 (13%), "Батькивщина" - 180 (10%), другие - менее 10%.

На выборах в райсоветы "Слуга народа" получила по всей стране 908 мандатов из 5366 возможных (или 17%). На втором месте - ОПЗЖ, у которой 814 мандатов (или 15%), третье место занимает "Европейская солидарность" с 687 мандатами (13%).

Из 1395 объединенных территориальных громад (ОТГ) кандидаты от "Слуги народа" возглавили 196 (то есть 15%). Больше всего голов ОТГ от "Слуги народа" - в Киевской, Харьковской (по 18 голов), Николаевской и Сумской (по 17 голов) и Кировоградской (15) областях. Представители "Слуги народа" возглавили громады в каждой области.

"Такой результат "Слуги народа" свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую начать используют другие политические силы для мобилизации своего электората. Эти местные выборы продемонстрировали, что для украинцев на западе и на востоке, на севере и на юге страны самое важное - это благосостояние своего края и создание комфортных условий жизни, а не политические манипуляции и искусственное противопоставление. Ну и конечно, большинство наших граждан в очередной раз продемонстрировали свой патриотизм - пророссийские силы ожидаемо набрали меньше мандатов в местных советах, чем проукраинские", - отметил Корниенко.

При этом он подчеркнул, что благодаря децентрализации местные лидеры вместе с большими полномочиями, финансированием и доверием людей также получают большую ответственность за состояние дорог, уровень медобслуживания, отопление домов, образование и культурное развитие своего края. "И спрашивать люди также будут с них", - отметил политик.

Бесспорным достижением власти на прошедших в воскресенье выборах Корниенко назвал их честное и прозрачное проведение, без использования административного ресурса, которое ранее было почти правилом. Он отметил, что международные наблюдатели, в частности БДИПЧ ОБСЕ, отмечают, что местные выборы прошли демократично, прозрачно, спокойно и с минимальными нарушениями, которые существенно не повлияли на результаты волеизъявления.

"Можно констатировать, что 25 октября в Украине в очередной раз победила демократия, свободное волеизъявление, честный подсчет голосов и готовность местных лидеров брать на себя ответственность за жизнь людей в своем регионе. И местные депутаты, мэры и главы ОТГ, избранные от "Слуги народа", будут делать все, чтобы оправдать доверие своих избирателей", - резюмировал Корниенко.