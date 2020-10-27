Выборы

Выборы

16:41 27.10.2020

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и облсоветы - предварительные результаты

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Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и облсоветы - предварительные результаты

Городской голова Харькова Геннадий Кернес выиграл местные выборы с существенным отрывом от других кандидатов на этот пост, сообщает пресс-служба харьковского горсовета со ссылкой на параллельный подсчет голосов, проводившийся "Блоком Кернеса - Успешный Харьков".

"Действующий мэр Геннадий Кернес набрал 60,1% голосов избирателей, Александр Фельдман (народный депутат, выдвиженец ОПЗЖ - ИФ) - 14,44%, Алексей Кучер (глава Харьковской обладминистрации, выдвиженец "Слуги народа" - ИФ) - 7,2%", - говорится в сообщении.

По результатам параллельного подсчета, политсила Кернеса заняла также первое место на выборах в городской и областной советы, набрав соответственно 37,98% и 34,77% голосов.

Второе место - у ОПЗЖ (20,9% и 21,32% соответственно). Кроме того, в городской и областной советы проходят также партии "Европейская солидарность" (8,98% и 8,01%), "Слуга народа" (8,75% и 12,66%) и Блок Светличной "Разом!" (6,14% и 12,15%). В горсовет прошла также Партия Шария - 6,54%.

Теги: #подсчет #выборы #харьков

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