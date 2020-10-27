Синютка заявляет о победе "Евросолидарности" на выборах в совет Львовской ОТГ

Партия "Европейская солидарность" побеждает на выборах в совет Львовской объединенной территориальной громады (ОТГ), заявил кандидат на должность мэра Львова от этой политсилы Олег Синютка.

"По данным нашего параллельного подсчета после обработки 100% протоколов участковых избиркомов, "Европейская солидарность" набирает 30,95% голосов, "Самопомич" - 19,57%, "Голос" – 8,91%, ВАРТА – 7% и ВО "Свобода" - 6,78%", - сказал Синютка во вторник на пресс-конференции, ссылаясь на данные параллельного подсчета голосов.

Что касается выборов городского головы, то, по его данным, обработано 99,4% протоколов участковых комиссий, действующий мэр Андрей Садовый набирает 39,79% голосов, Олег Синютка – 31,8%, Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") – 9,85%, Ярослав Рущишин ("Голос") – 4,68%. Синютка также заявил, что перед вторым туром должны состояться дебаты между кандидатами.

"Я читал его пост, и важно, чтобы эти дебаты были содержательными и чтобы мы говорили о проблемах города… Я надеюсь, что городской голова согласится и не будет искать причин, чтобы их избежать", - сказал Синютка.

Ранее действующий мэр Садовый заявил, что готов к участию в дебатах с Синюткой.

"А теперь о дебатах. Во втором туре, когда известны два финалиста, они, безусловно, должны состояться. Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не к тому, что мы видели в течение последних месяцев", - написал Садовый на странице в соцсети Facebook.