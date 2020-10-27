Выборы

Выборы

13:43 27.10.2020

В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

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В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку партии Труханова – "Опора"

В г.Черноморск (Одесская область) участковая избирательная комиссия (УИК) обнаружила отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", сообщает гражданская сеть "Опора".

"Поздно вечером 26 октября члены участковой избирательной комиссии №УИК 511026 (г.Черноморск Одесской области) во время сдачи избирательной документации в городскую территориальную избирательную комиссию обнаружили отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии "Доверяй делам", - сказано в сообщении.

В "Опоре" рассказали, что, члены УИК не смогли объяснить, где находится пакет с бюллетенями, отметив, что на избирательном участке его тоже нет.

"После этого представитель политической партии "Доверяй делам" в Черноморской городской ТИК вызвала на место полицию", - говорится в сообщении.

В то же время позже территориальная избирательная комиссия, посовещавшись, рассмотрела уточнение о том, что эти бюллетени ошибочно упаковали вместе с бюллетенями за другую партию. После этого ТИК приняла решение оставить документацию на повторный подсчет всех бюллетеней. Представитель "Доверяй делам" написал соответствующее заявление в полицию.

Согласно ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня наказываются штрафом от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Теги: #уик #бюллетени #отсутствие #труханов

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