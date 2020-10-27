ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний

Европейская сеть организаций по мониторингу выборов (ENEMO) предварительно оценивает прошедшие местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хорошо организованные, хотя на избирательный процесс влияли вызовы, связанные с пандемией COVID-19, сложностью новой избирательной системы, необъективным освещением в СМИ, заявлениями о подкупе голосов и злоупотреблением административным ресурсом, сообщил глава миссии в Украине Златко Вуйович.

На пресс-конференции в Киеве он отметил, что местные выборы состоялись по новому Избирательному кодексу, который отмечается существенными изменениями в избирательной системе. "Нормативно-правовая база обеспечивает надлежащие условия для проведения выборов в соответствии с международными стандартами. Последние реформы в целом еще больше укрепили правовые рамки, хотя не все рекомендации наблюдателей были учтены", - пояснил Вуйович.

ENEMO считает, что использование комбинации пропорциональной и мажоритарной избирательной системы для выборов местных органов власти в целом является обоснованным, но создает некоторые сложности как для должностных лиц, осуществляющих подготовку и проведение выборов, так и для избирателей.

"Таким образом, еще больший упор следовало сделать на подготовке должностных лиц органов управления избирательным процессом и просвещении избирателей. Одобряется введение открытых партийных списков для выборов местных депутатов для населенных пунктов, насчитывающих более 10 000 избирателей, поскольку это повышает прозрачность и подотчетность. Принятие обязательной гендерной квоты для партийных списков было также положительным шагом на пути к более высокому уровню представительства женщин в политической жизни, хотя ENEMO отмечает, что не существует обязательства заменять на кандидата такой же пола депутата, который покидает свой пост", - добавил Вуйович.

ENEMO отмечает, что Центральная избирательная комиссия продемонстрировала свой профессионализм и действовала в основном прозрачно, старательно, работая для соблюдения всех сроков календаря выборов, вместе с тем, комиссия не предоставила онлайн-реестр жалоб на уровне избирательной администрации, таким образом, ограничивая прозрачность процесса рассмотрения жалоб.

Вуйович отметил: "Работа ЦИК была обременена необходимостью принятия мер по предотвращению COVID-19 в день выборов из-за невыполнения этой задачи Верховной Радой заблаговременно перед выборами. Дополнительные вызовы были вызваны неопределенностью относительно финансирования этих мероприятий и поздними решениями Кабинета министров Украины".

Дополнительно к неопределенности в процессе, которая касается мероприятий по ограничению распространения COVID-19 на избирательных участках, работа ЦИК также была затруднена частыми просьбами о замене членов территориальных избирательных комиссий (ТИК). Однако работу и профессионализм ТВК можно оценить в целом положительно, в частности учитывая вышеуказанные вызовы, хотя уровень готовности членов был порой различным из-за частых замены и недостаточную подготовку.

Господин Пьер Пейтье, заместитель главы миссии ENEMO в Украине, отметил: "Всеобщее избирательное право и право голоса предусмотрены в Украине. Однако почти полмиллиона украинских избирателей были лишены права голоса на этих выборах за решения Верховной Рады не проводить выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей из-за проблем безопасности, вызванных конфликтом, который до сих пор продолжается на Востоке Украины и в Автономной республике Крым".

Также он добавил: "Приветствуются новые упрощенные процедуры по регистрации избирателей, которые облегчают участие в выборах внутренне перемещенных лиц, экономических мигрантов и избирателей без регистрации. Однако было подано немного запросов, и мало избирателей воспользовались этой возможностью зарегистрироваться для участия в выборах, однако также было отмечены некоторые случаи злоупотребления этой процедурой ".

Процесс регистрации кандидатов в целом был инклюзивным, несмотря на некоторые случаи, когда кандидатам и партиям не всегда предоставлялась возможность исправить ошибки в процессе регистрации, что привело к обращению в суды. Некоторые из этих случаев включали несоблюдение новой гендерной квоты в списках партий и другие технические проблемы. Миссия наблюдала несоответствие применения гендерных требований ТИК, отвечающих за регистрацию списков кандидатов, и судами.

"Кандидаты и партии, как правило, имели возможность свободно проводить агитационные кампании, несмотря на значительные ограничения в отношении общественных собраний из-за COVID-19. Как следствие, субъекты избирательного процесса сделали акцент на агитации с помощью цифровых средств, включая социальные сети, программы обмена сообщениями и онлайн-платформы. Во время кампании наблюдатели ENEMO сообщали о единичных случаях насилия и распространения "черного пиара" в отношении кандидатов", - пояснил Пейтье.

Подавляющее большинство собеседников ENEMO выразило беспокойство по поводу злоупотребления административным ресурсом и должностными полномочиями.

"Несмотря на усиленные санкции против прямого и косвенного подкупа избирателей в Избирательном кодексе, миссии также сообщали о большом количестве схем покупки голосов. Кроме того, отсутствие верхней границы расходов кандидатов на предвыборные кампании, политические партии и кандидаты, не следовали требованиям финансовой отчетности, а также ограниченные возможности надзора ТИК создают неравные условия и ограничивают прозрачность финансирования избирательных кампаний", - добавил Пейтье.

Также он отметил, что обеспечивается свобода выражения взглядов, а медиапространство продолжает быть разнообразным, хотя предвзятое освещение в СМИ и скрытая реклама (джинса) остаются проблемой. ENEMO считает недостаточным набор санкций, который есть в распоряжении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Масштаб развертывания международных миссий по мониторингу выборов в Украине во время этих выборов был значительно ограничен из-за пандемии COVID-19, что в свою очередь ограничило возможность дальнейшего увеличения уровня прозрачности избирательного процесса", - подчеркнул Пейтье.

Пресс-атташе миссии ENEMO Майя Миликич отметила: "Это заявление является предварительным, сделанным в процессе ожидания окончательного подсчета голосов и подведения итогов, оно базируется на выводах ENEMO во всех регионах Украины, где проводилось наблюдение в период с 15 сентября по 26 октября. После этого предварительного заявления о выводах и результатах миссия продолжит рассмотрение потенциальных жалоб и обращений, которые поступят после дня выборов. Окончательный отчет, включающий потенциальные рекомендации, будет выдан в течение шестидесяти дней после подтверждения результатов".

Международная миссия ENEMO по наблюдению за местными выборами в Украине 2020 года финансово поддерживается USAID через Национальный демократический институт (NDI).