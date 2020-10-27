В Днепре двое мужчин пытались похитить бюллетени с результатами голосования

В г.Днепр полиция открыла уголовное производство за попытку двумя мужчинами похитить бюллетени с результатами голосования, сообщает полиция Днепропетровской области.

"26 октября около 4:00 в полицию поступило сообщение, что на проспекте Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал убегать", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Так, правоохранители начали преследовать беглеца, после чего мужчина бросил мешок и убежал. После этого полицейские вернули представителю комиссии похищенное без повреждений.

Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.3 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.