Выборы

Выборы

10:45 27.10.2020

Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

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Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий, баллотировавшийся на этот пост повторно от партии "За майбутнє", набрал 52,08% голосов и победил в первом туре. Такие результаты огласил в ночь на вторник глава гортеризбиркома Руслан Бушман.

Согласно им, на втором месте с показателем 13,04% депутат нынешнего горсовета Геннадий Иванян, шедший на выборы мэра от ОПЗЖ. Всего за должность городского головы боролось 10 кандидатов.

Малецкий был заместителем мэра Кременчуга Олега Бабаева, который был убит в июле 2014 года. В 2015 году Малецкому, который тогда баллотировался от возглавляемой им региональной партии "Поруч", удалось стать городским головой по результатам второго тура: с результатом 60,8% он победил кандидата от БПП "Солидарность" Виктора Калашника.

В первом туре повторно подтвердил свой статус городской голова еще одного крупного промышленного города Полтавской области - Горишних Плавней - Дмитрий Быков, который шел на выборы как самовыдвиженец. На своей странице в Facebook он поблагодарил избирателей за победу над пятью соперниками еще утром 26 октября.

Теги: #кременчуг #горишни_плавни

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