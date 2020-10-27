Выборы

Выборы

07:45 27.10.2020

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

1 мин читать
В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных территориальных комиссий, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В течение 26 октября поступили анонимные сообщения о минировании 2 избирательных территориальных комиссий в Одесской (1) и Киевской (1) областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в порядке взаимодействия привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС. После проведенных проверок факты минирования не подтвердились.

"В связи с подсчетом голосов на избирательных территориальных комиссиях продолжается дежурство более 500 человек ГСЧС", - добавили в ведомстве.

Теги: #минирование #участки #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

В ОПЗЖ заявляют, что в Киеве готовится кража голосов и фальсификация результатов выборов, и требуют реакции правоохранителей

Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах – Резников

Полиция Черниговской области зарегистрировала на округе №208 в день выборов три события, связанные с избирательным процессом

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим наилучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Прошедшие местные выборы были первыми, где центральная власть не воспользовалась или не смогла воспользоваться админресурсом – мнение

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

Решение не проводить выборы вблизи линии разграничения на Донбассе отразилось на гражданском доверии, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

Действующие главы курортного городка Трускавец и Славской ОТГ побеждают на местных выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

Вопросы переформатирования парламентской коалиции или досрочных выборов в Раду после местных выборов станут неактуальными - мнение

"Евросолидарность" победила в 5 регионах и проходит во все облсоветы Украины - Порошенко

Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит общим лучшим международным практикам - БДИПЧ ОБСЕ

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

На выборах главы во многих ОТГ победили представители "Нашего края"

В БДИПЧ ОБСЕ отметили профессионализм ЦИК на прошедших выборах

Опрос "5 вопросов от президента" проводила компания "Зе Медиа", проголосовали порядка 5 млн граждан – Корниенко

В БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что местные выборы в Украине прошли спокойно с соблюдением процедур

Партия "Наш край" сообщила о прохождении в облсоветы в 10 областях Украины

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА