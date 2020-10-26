ЦИК обещает обнародовать результаты местных выборов после получения их от ТИК

В Центральной избирательной комиссии пояснили, что в настоящее время у них нет данных по результатам местных выборов в Украине, которые состоялись 25 октября. Как только эти данные поступят в ЦИК от территориальных избирательных комиссий (ТИК), они будут обнародованы на сайте и странице Центризбиркома в соцсети Facebook.

"Вчера состоялись местные выборы. Их организовывают соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК", - говорится в разъяснении Центризбиркома на странице в Facebook в понедельник.

Как только ЦИК получит результаты, установленные ТИК, - эти данные сразу появятся на официальном сайте и странице в Facebook комиссии.

При этом в Центризбиркоме напомнили, что президентские или парламентские выборы организовывает и проводит непосредственно ЦИК. "Тогда мы следим за ходом и получаем всю актуальную информацию в обязательном порядке через систему ИАС "Выборы", - добавили в комиссии.