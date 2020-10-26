"УДАР" завел в Киевсовет патриотов и профессионалов, которые будут работать только на киевлян - Палатный

Киевляне поддержали европейское развитие своего города: партия "УДАР" и действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждают на выборах в столице, отметил член политсовета "УДАРа", народный депутат Украины VII и VIII созывов, глава комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта двух созывов Артур Палатный.

Согласно параллельному подсчету голосов, проведенному штабом партии "УДАР", Кличко набирает 50,9%, а партия с 19,7% получит наибольшее число мандатов в Киевсовете.

"С высокой долей вероятности второго тура в Киеве не будет. Действующий городской голова Виталий Кличко предварительно набирает абсолютное большинство голосов, его результат опережает других кандидатов в 5 раз. Экзит-полы и параллельный подсчет голосов показали разгромную победу Виталия Кличко и его партии", - сказал Палатный.

Такой значительный перевес он назвал доказательством того, что действующая команда эффективна и компетентна, и большинство киевлян поддерживают ее видение европейского развития Киева.

"Есть команда, которая работает и дает результат. Киевляне ей доверяют и не хотят экспериментов. Они не всегда оказываются положительными, а новая кровь не всегда лучше опыта. В то время, как другие политики теряют рейтинг еще в начале каденции, поддержка Виталия Кличко только увеличилась", - прокомментировал Палатный.

Он отметил, что мэр и фракция "УДАР" в Киевсовете продолжат социальное, экономическое и инфраструктурное развитие столицы. "Наша команда будет представлена в Киевсовете высококлассными профессионалами, патриотами своего города и страны, которые будут работать только на киевлян и в интересах киевлян. Если другие демократические силы будут поддерживать наши ценности и разделять идеи развития Киева, мы открыты к конструктивному взаимодействию", - сказал член политсовета партии.

Согласно данным подсчета, проведенному штабом партии "УДАР", Кличко набрал 50,9% голосов, Александр Попов (ОПЗЖ) - 9,5%, Сергей Притула ("Голос") - 7,9%, Алексей Кучеренко ("Батькивщина") - 6,4%.

По результатам опроса, партия "УДАР" набрала 19,7% голосов, "Европейская солидарность" - 19,5%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,5%, ОПЗЖ - 7,6%, "Слуга народа" - 7,2%.

Окончательные итоги местных выборов в Украине будут подведены в течение 3-5 дней, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.