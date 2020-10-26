Выборы

Выборы

12:54 26.10.2020

Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

1 мин читать
Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

В Чернигове на одном из участков избиратель испортил бюллетень, дополнив список партий и кандидатов российской политической силой "Единая Россия" и Владимиром Путиным.

Фотокопию бюллетеня выложил в соцсети Facebook депутат Деснянского районного в городе Чернигове совета Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - прокомментировал он.

На фото видно, что избиратель ручкой дописал внизу списка под вымышленным пунктом 10 "Всеросийская (написано с ошибкой - ИФ) политическая партия "Единая Россия" и кандидата под номером 1 В.Путина.

Депутат Полуян пояснил, что, согласно законодательству, такой бюллетень будет считаться просто недействительным, какая-либо ответственность за это не предусмотрена.

Теги: #бюллетень #чернигов #порча #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев о выборах

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев об итогах выборов

В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

Государство не организовало должным образом карантинные меры на местных выборах, отмечают в "Опоре"

Правоохранительная система активно реагировала на нарушения на местных выборах – "ОПОРА"

ПОСЛЕДНЕЕ

КИУ считает, что опрос Зеленского "провалился"

В КИУ призывают Кабмин разблокировать средства коронавирусного фонда и предусмотреть надлежащее количество средств защиты и уборку участков на 2-м туре выборов в городах

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

После местных выборов важно сделать все для качественного завершения децентрализации - Гройсман

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

День голосования на местных выборах в Украине в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

День голосования: оценка КИУ

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА