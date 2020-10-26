Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

В Чернигове на одном из участков избиратель испортил бюллетень, дополнив список партий и кандидатов российской политической силой "Единая Россия" и Владимиром Путиным.

Фотокопию бюллетеня выложил в соцсети Facebook депутат Деснянского районного в городе Чернигове совета Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", - прокомментировал он.

На фото видно, что избиратель ручкой дописал внизу списка под вымышленным пунктом 10 "Всеросийская (написано с ошибкой - ИФ) политическая партия "Единая Россия" и кандидата под номером 1 В.Путина.

Депутат Полуян пояснил, что, согласно законодательству, такой бюллетень будет считаться просто недействительным, какая-либо ответственность за это не предусмотрена.