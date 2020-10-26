Явка избирателей на выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - ЦИК

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины на местных выборах в воскресенье, 25 октября, явка избирателей составила 36,88%.

"Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, а также во Львовской области - 43,82%, и в Волынской области - 41,89. Самая низкая явка - в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

В целом по регионам явка составила:

в Винницкой области - 39,39;

в Волынской области - 41,89;

в Днепропетровской области - 34,16;

в Донецкой области - 31,67;

в Житомирской области - 37,47;

в Закарпатской области - 41,25;

в Запорожской области - 33,93;

в Ивано-Франковской области - 41,18;

в Киевской области - 36,66;

в Кировоградской области - 35,29;

в Луганской области - 38,12;

во Львовской области - 43,82;

в Николаевской области - 32,02;

в Одесской области - 35,46;

в Полтавской области - 37,74;

в Ровенской области - 39,34;

в Сумской области - 35,58;

в Тернопольской области - 44,68;

в Харьковской области - 32,33;

в Херсонской области - 32,39;

в Хмельницкой области - 40,71;

в Черкасской области - 35,76;

в Черновицкой области - 34,84;

в Черниговской области - 41,64;

в г. Киев - 34,42.

Отмечается, что эта информация не имеет официального характера, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 года № 404 указанные сведения поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эти данные от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или по электронной почте.