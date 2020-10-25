Выборы

Выборы

22:31 25.10.2020

Кличко удивлен, что во втором туре, по данным экзит-пола, будет состязаться с Поповым

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Кличко удивлен, что во втором туре, по данным экзит-пола, будет состязаться с Поповым

Мэр Киева Виталий Кличко удивлен, что по результатам экзит-пола во второй тур выходит кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов.

"Я действительно был удивлен тем, что Александр Попов на втором месте", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга вечером в воскресенье.

Он объяснил такой результат тем, что люди, которые голосовали за Попова, скорее всего, переехали в Киев не так давно, и не помнят о его деятельности как главы КГГА.

"Я думаю, что ключевой избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние 5 лет… мы же знаем, что много людей приехало в столицу, потому что (здесь – ИФ) есть работа, выше заработная плата и лучшие стандарты и у меня создается такое впечатление, что избиратели Александра Попова – это те люди, которые не помнят, что такое Елка на Майдане. Они не помнят, кто такой Янукович в городе Киеве", - сказал Кличко.

Теги: #кличко #попов #выборы

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