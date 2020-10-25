Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Львова: Садовый – 41,1%, Синютка – 27,3%, Кошулинский – 9,9%, Рущишин – 5,6%

На выборах городского головы Львова лидирует действующий мэр города Андрей Садовый, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно результатам исследования, за Садового проголосовали 41,12% жителей города. На втором месте – представитель партии "Европейская солидарность" Олег Синютка, за него проголосовали 27,38%, на третьем – представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 9,98%.

На четвертом месте – представитель партии "Голос" Ярослав Рущишин (5,62%), на пятом – самовыдвиженец Игорь Васюник (3,97%).

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).