Выборы

Выборы

21:10 25.10.2020

МИД Украины: Будапешт подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар усилиям Киева по решению проблем в отношениях стран

2 мин читать
МИД Украины: Будапешт подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар усилиям Киева по решению проблем в отношениях стран

Проводя прямую агитацию в день голосования на местных выборах в Украине за партию венгров - Общество венгерской культуры, официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар последовательным усилиям украинской стороны конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины в воскресенье.

В украинском министерстве констатировали игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - подчеркнули в ведомстве.

МИД отметило, что нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование украинских граждан не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал.

Теги: #венгрия #заявление #агитация #мид

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД Украины: Будапешт подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар усилиям Киева по решению проблем в отношениях стран

Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине

Главы МИД стран Балтии ушли на самоизоляцию после встречи со словенским коллегой

В Украине "день тишины" перед местными выборами

Глава МИД Азербайджана встретился с советником президента США

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов

Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

МИД Украины призывает РФ прекратить незаконные археологические раскопки в оккупированном Крыму

В пункте пропуска "Косино – Барабаш" на границе с Венгрией 22 октября возобновится пропуск пешеходов и автотранспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Львова: Садовый – 41,1%, Синютка – 27,3%, Кошулинский – 9,9%, Рущишин – 5,6%

Партии "УДАР" и "Евросолидарность" получают около половины мест в Киевсовете – экзит-полы

Зеленский намерен "жестко следить" за избранными местными властями

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Черкассам: в горсовет проходят "Слуга народа", "За майбутне", "Голос", "Евросолидарность", "Черкащина" и ОПЗЖ

Экзит-пол "Савик Шустер студии" по выборам мэра Черкасс: Бондаренко – 32,6%, Евпак – 19,8%, Ильченко – 17,8%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Днепру: в горсовет проходят "Пропозиция", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Громадская сила", "Евросолидарность" и "Блок Вилкула"

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Мариуполю: в горсовет проходят "Блок Вадима Бойченко" – 45,96%, ОПЗЖ – 30,69%, Партия Шария – 6,56%, "Слуга народа" – 6,28%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Днепру: Филатов – 44,47%, Краснов – 14,44%, Вилкул - 11,27%, Рыженко – 10,6%, Никитин - 8,81%

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Одессе: в горсовет проходят "Доверяй делам", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Евросолидарность", "Партия Шария"

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам в горсовет Мариуполя: "Блок Вадима Бойченко" – 45,6%, "ОПЗЖ" – 31,4%, "Партия Шария" – 6,2%, "Слуга народа" – 5,7%, "Сила людей" – 5%

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА