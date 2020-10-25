МИД Украины: Будапешт подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар усилиям Киева по решению проблем в отношениях стран

Проводя прямую агитацию в день голосования на местных выборах в Украине за партию венгров - Общество венгерской культуры, официальный Будапешт нахально подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес удар последовательным усилиям украинской стороны конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины в воскресенье.

В украинском министерстве констатировали игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - подчеркнули в ведомстве.

МИД отметило, что нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование украинских граждан не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал.