Выборы

Выборы

20:04 25.10.2020

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%, Кучеренко – 6,3%

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На выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей, свидетельствуют результаты экзит-пола группы "Рейтинг", представленные в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в воскресенье вечером.

На втором месте с 8,6% голосов экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов ("ОПЗЖ"), на третьем - зампредседателя партии "Голос" Сергей Притула.

На четвертом месте с 8% - народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, за ней на пятом месте с 6,3% народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов избирателей.

Социологическая группа "Рейтинг" представила несколько экзит-полов и результаты электорально-поведенческого комбинированного исследования, которые проводились на 400 избирательных участках.

Теги: #киев #экзит_пол #рейтинг

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