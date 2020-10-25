Выборы

Выборы

18:19 25.10.2020

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

2 мин читать
Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Следователи полиции открыли уголовное производство после того, как в Броварской отдел полиции (Киевская область) поступило сообщение от избирателя о том, что путем нанесения в избирательный бюллетень и на его корешок уникального номерного знака было совершено умышленное нарушение тайны голосования.

Как сообщается на странице Броварской полиции в Facebook, наличие такого номера в дальнейшем может позволить установить содержание волеизъявления граждан, принявших участие в выборах.

Дело открыто по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования уполномоченным лицом), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1-3 года. Ведется досудебное расследование.

Как сообщалось, заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил о нарушении тайны голосования на местных выборах в г.Бровары Киевской области. "Нарушена тайна голосования. На бюллетене проставлен номер! Такой же самый номер есть в талоне!... Не номер участка, а именно номер бюллетеня!", - написал он в Facebook в день выборов, отметив, что таким образом по любому бюллетеню можно понять, кто и как проголосовал.

"Сейчас наша команда выясняет детали, но есть большой риск, что в целом из-за этого выборы городского головы и совета ОТГ будут отменены", - отметил народный депутат.

Он напомнил, что, согласно Избирательному кодексу, голосование на выборах в Украине является тайным, а контроль над содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается.

Железняк разместил под своим постом в Фейсбуке сканы контрольных талонов и избирательных бюллетеней выборов Броварского городского головы, которые подтверждают его слова.

25 октября в Украине проходят местные выборы.

Теги: #бровары #бюллетени #номера

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

Полиция открыла дело по факту нарушения тайны голосования из-за номеров на избирательных бюллетенях

В Новогродовке Донецкой области жители вышли на митинг из-за перепутанных между округами бюллетеней – "Опора"

В "Голосе" заявили о нарушении тайны голосования в Броварах

В Херсонской области сейф с бюллетенями "болгаркой" разрезали сотрудники ГСЧС

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

В ЦИК напомнили о сроке передачи в ТИК бюллетеней по выборам депутатов облсоветов

Кабмин поддержал законопроект МВД по изменению правила выдачи автономеров

ПОСЛЕДНЕЕ

День голосования в Киеве проходит спокойно, в полицию поступило более 300 сообщений о нарушениях – Крищенко

Явка в Украине на местных выборах на 16:00 составила 27% - "Опора"

Эпопея с паспортом мэра Львова: не смог проголосовать с заграничным, а украинский документ нашла теща

ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

С начала голосования полиция зафиксировала 1280 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса

Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

Полиция задержала 130 жителей Житомирской области, прибывших в Киев для проплаченного голосования

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА