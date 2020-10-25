Выборы

Выборы

11:30 25.10.2020

Глава ГСЧС заявил об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах, задействованных на местных выборах

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Глава ГСЧС заявил об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах, задействованных на местных выборах

Оперативная обстановка в Украине по состоянию на утро воскресенья стабильная, чрезвычайных происшествий на объектах, задействованных на проходящих в стране местных выборах, не зафиксировано, сообщил глава Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуациях Николай Чечеткин

"Оперативная обстановка на территории государства стабильная, чрезвычайных ситуаций, пожаров или других событий на объектах, которые задействованы в выборах, не зафиксировано", - сказал Чечеткин в воскресенье на брифинге в Киеве.

По его словам, от ГСЧС в обеспечении пожарной и техногенной безопасности задействовано более 42 тысяч человек личного состава, более 3,8 тысяч единиц техники и 12 воздушных судов. Для реагирования на информацию о минировании объектов в готовности находится 72 пиротехнических расчета.

Теги: #гсчс #чечеткин #выборы

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