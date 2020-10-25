Выборы

Выборы

10:05 25.10.2020

Разумков о местных выборах: важно, чтобы власть понимала, зачем она приходит

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Разумков о местных выборах: важно, чтобы власть понимала, зачем она приходит

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что на выборах в воскресенье граждане Украины изберут достойную местную власть.

"Я думаю, что у меня надежды такие же, как и у каждого человека, который пришел сегодня отдать свой голос за ту или иную политическую силу: чтобы пришла нормальная власть в каждом районе. Сегодня в рамках реформы децентрализации и полномочий, и денег, но и ответственности, которые передаются на места, очень много, и важно, чтобы власть понимала, зачем она приходит, что она будет делать, и отвечала за свои действия", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Теги: #разумков #выборы

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