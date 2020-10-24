Выборы

Выборы

18:41 24.10.2020

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

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В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

В день проведения местных выборов 25 октября в Государственном бюро расследований будет работать телефонная "горячая линия" для сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства субъектами, подследственными ГБР, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщается, ГБР будет работать в усиленном режиме и принимать сообщения о возможных уголовные правонарушения совершены:

- высокопоставленными должностными лицами (народные депутаты, члены ЦИК);

- правоохранителями и военнослужащими;

- судьями.

В случае имеющейся информации об уголовных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, необходимо сообщать о преступлении по телефону: (044) 294-64-63.

Теги: #гбр #горячая_линия #нарушения #выборы

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