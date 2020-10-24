Выборы

Выборы

18:15 24.10.2020

Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

1 мин читать
Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

Центральная избирательная комиссия в день голосования на местных выборах 25 октября будет на связи в течение дня, глава ЦИК Олег Диденко озвучит некоторые данные о ходе голосования.

Как сообщается на странице Центризбиркома в Facebook, в 10.00 Диденко в прямом эфире поделится первыми новостями о том, как проходит голосование, а в 22.00 – подведет итоги этого дня. Эфир – в Facebook (https://bit.ly/3mh1rsr) и YouTube (https://bit.ly/35xiqzN) Комиссии.

"Мы на связи с вами на протяжении всего дня. Это означает, что вы можете писать/спрашивать/уточнять все, что вас интересует, здесь (в Facebook – ИФ) и в Инстаграме (https://bit.ly/37EUnls)", - отметили в ЦИК.

Теги: #работа #день_голосования #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, в Карпатах небольшой дождь

В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

Проголосовать 25 октября можно в любой момент с 8:00 до 20:00, напоминают в ЦИК

Проголосовать 25 октября можно в любой момент с 8:00 до 20:00, напоминают в ЦИК

В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Судебные иски, связанные с выборами, будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в ночь перед выборами перейдет на "зимнее время"

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании

Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

Разъяснения об ответственности за нарушения избирательного законодательства

В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА