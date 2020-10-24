Выборы

Выборы

17:43 24.10.2020

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

1 мин читать
Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц

"В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома", - добавил Кличко.

Также мэр вновь призвал граждан не пренебрегать правилами и не игнорировать угрозу заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 560 киевлян, 18 человек умерли. Выздоровели за минувшие сутки 197 человек.

Теги: #кличко #коронавирус #болезнь

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Литве и Латвии установлен суточный антирекорд COVID-19, всего в странах Балтии 785 новых случаев заражения

Власти Брюсселя объявили о более строгих антикоронавирусных мерах, чем в целом по Бельгии

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

Украинским военным медикам установили премию за лечение больных COVID-19

В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

В Киеве у 560 человек выявили коронавирус за минувшие сутки, 18 человек умерли

У президента Польши выявили коронавирус

В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в ночь перед выборами перейдет на "зимнее время"

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, в Карпатах небольшой дождь

В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

В Кривом Роге неизвестные заблокировали офис кандидатов в мэры, полиция открыла дело

Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании

Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

Разъяснения об ответственности за нарушения избирательного законодательства

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА