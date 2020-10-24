Выборы

Выборы

15:40 24.10.2020

Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

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Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

Органы управления и подразделения Госслужбы по ЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы с 09.00 24 октября по 21.00 27 октября.

Как сообщается на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук, в системе Госслужбы приведены в готовность к выполнению задач по назначению более 42 тыс. человек, около 3800 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники и 12 воздушных судов.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.

Теги: #гсчс #режим #выборы

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