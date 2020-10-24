Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

Правоохранители зафиксировали 275 сообщений о нарушениях в "день тишины", составлено уже 54 протокола о совершении административных правонарушений, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 12:00 полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. Из них 42 протокола - по ст.212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП", - сказано в сообщении.

Также 8 протоколов правоохранители составили по ст.212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации), еще 3 - по ст.152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов), один протокол - по ст.212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов) КУоАП.

В целом сейчас выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Наибольшее количество фактов зафиксировано в Ровенской области (39), в Харьковской области (22), Киевский и Львовской (13), Днепропетровской области (12), в Донецкой и Черкасской областях (10), в г.Киеве и Тернопольской области (8), в Волынской и Черновицкой (7), в Одесской и Черниговской областях (5), в Николаевской и Кировоградской областях (4), в Винницкой, Житомирской и Херсонской областях (3), в Сумской области (2), в Донецкой, Запорожской и Луганской области - по 1 факту.

В полиции вновь призвали граждан соблюдать избирательное законодательство и не нарушать требований "дня тишины".