В ЦИК объяснили порядок передачи данных после голосования на местных выборах

В Центральной избирательной комиссии дали объяснения относительно процедуры передачи данных после окончания голосования в день местных выборов 25 октября.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в ЦИК, после подсчета голосов участковая избирательная комиссия (УИК) составляет протокол по участку и вывешивает его на стенде для ознакомления, дальше, согласно Избирательному кодексу, эту документацию транспортируют в территориальную избирательную комиссию (ТИК), которая принимает все участки. Только после этого ТИК составляет протокол об итогах, который продолжает оставаться основой для протокола о результатах, или транспортируется ТИК к высшей ТИК, в зависимости от уровня комиссии и вида выборов.

"Результаты устанавливаются только после получения всех необходимых протоколов", - отметили в Центризбиркоме.

ТИК, которая составит протокол о результатах, должна не позднее чем на 5-й день официально обнародовать их путем опубликования в местных СМИ, а также разместить на сайтах комиссии или совета (если таковые имеются).

В то же время в ЦИК обратили внимание, что схема передачи от УИК в ТИК и далее через Государственный реестр избирателей в ЦИК касается не протоколов, а только оперативной информации (например, об обстоятельствах, которые сделали невозможным проведение в день голосования подготовительного заседания УИК до начала голосования; о событиях, препятствующих началу голосования на избирательном участке; о количестве избирателей, включенных в список избирателей на участке, на момент начала голосования).

В разъяснении по применению отдельных положений Избирательного кодекса при установлении итогов голосования на местных выборах, в частности, указано, что установление итогов голосования по местным выборам и составление соответствующих протоколов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в соответствии с ч. 2 ст. 255 Кодекса не позднее чем на девятый день со дня голосования.

Согласно приложению к постановлению ЦИК о порядке передачи территориальным избирательным комиссиям и ЦИК оперативной информации о ходе голосования, участковая избирательная комиссия в день голосования передает соответствующей городской (города без районного деления), районной в городе, сельской, поселковой избирательной комиссии любыми средствами связи (телефон, факс, электронная почта) следующую оперативную информацию:

а) не позднее 8.30:

- о проведении подготовительного заседания и о начале голосования на избирательном участке;

- об обстоятельствах, которые сделали невозможным проведение в день голосования подготовительного заседания УИК до начала голосования (в случае их возникновения);

- о событиях, препятствующих началу голосования на избирательном участке;

- о количестве избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке, на момент начала голосования;

б) не позднее 13.30:

- о количестве избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке, и количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательном участке, по состоянию на 13.00;

в) не позднее 20.30:

- о количестве избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке, и количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательном участке, на момент окончания голосования;

г) безотлагательно о событиях, препятствующих проведению голосования на избирательном участке, в течение дня голосования.