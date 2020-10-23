Выборы

Выборы

15:01 23.10.2020

В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от Радикальной партии

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В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от Радикальной партии

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который совершил хулиганские действия в отношении одного из кандидатов на должность мэра Тернополя, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Происшествие случилось в четверг, 22 октября, около 18:43 в Тернополе на улице Елены Кульчицкой. Полицейские устанавливают лицо, причастное к противоправным действиям", - сказано в сообщении.

Так, в полицию поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели место происшествия, установили возможных свидетелей и очевидцев, изъяли видео с камеры наблюдения. Подозреваемый худощавого телосложения, был в защитной маске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.296 УК - хулиганство.

Как сообщил глава Тернопольской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Богдан Яциковский, нападение совершили на кандидата на должность мэра Владимира Барну.

"Только что нашего кандидата на должность мэра Тернополя Владимира Барну после эфира на местном ТВ облили без объяснений зеленкой и нанесли телесные повреждения в лицо. Вызвали скорую и полицию. Детали позже", - написал Яциковский на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что у Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.

Требуем от областной полиции объективного расследования и привлечения к ответственности человека, совершившего преступление", - отметил Яциковский.

Теги: #кандидат #рпл #тернополь #инцидент

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