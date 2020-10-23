Кличко проверил ремонт больницы №3, где лечат и больных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали городскую больницу №3, где лечат и больных коронавирусом.

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице - почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там не делали", - рассказал мэр и показал видео с проверки больницы.

По его данным, в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов, полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение.

"Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и современным оборудованием. А для удобства людей с недостатками зрения на дверях в смотровых кабинетах разместили таблички со шрифтом Брайля", - сообщил мэр.

Отремонтировали в больнице и сети электроснабжения и канализационные сети. В этом году закупили современное оборудование на 43 миллиона гривень. Впоследствии планируют обновить реанимационное отделение и операционный блок.

"Больница №3 - одна из опорных для лечения больных коронавирус. Здесь создали инфекционное отделение на 30 коек. 10 из которых - для интенсивной терапии. Отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам. В больнице уже обустраивают дополнительно 60 коек для больных коронавирусом", - подчеркнул Кличко.

Только для борьбы с COVID-19 город закупил для медучреждения оборудования на 1,7 млн грн, а также необходимые медикаменты, медицинские материалы и средства защиты.