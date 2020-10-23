"Батькивщина" требует от правительства внедрить программу капремонта жилья - Кучеренко

В партии "Батькивщина" требуют от правительства разработать закон "О государственной программе модернизации и капитальных ремонтов устаревшего жилищного фонда", поскольку в Украине сотни тысяч многоэтажек требуют капитального ремонта.

Кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко на брифинге в открытом штабе партии рассказал о подготовленном проекте постановления Верховной Рады "Об обращении в Кабинет министров Украины о принятии мер, направленных на обеспечение прав потребителей коммунальных услуг и собственников жилья в многоквартирных домах".

"Этим постановлением мы поручаем и требуем от правительства в течение 3 месяцев разработать и подать в Верховную Раду закон о государственной жилищно-коммунальной инспекции. Этот орган должен взять на себя защиту потребителя. На каждой встрече киевляне спрашивают: почему нас никто не может защитить? Нам некуда обратиться и пожаловаться на то, что над нами издеваются управляющие компании, теплокоммунэнерго, водоканалы, мусороперевозчики, энергетики, газовики и т.д.", - цитирует Кучеренко пресс-служба партии.

По словам политика, во всей Европе, в парламентско-президентских и парламентских странах законопроекты разрабатывает правительство, поскольку оно потом эти же законы выполняет и отвечает за то, чтобы они работали гармонично, а не были в противоречии.

"Это должна быть государственная программа, которая должна базироваться на городских программах по каждому населенному пункту Украины. Мы требуем от правительства четко определить источники финансирования и кредитования. Мы требуем от правительства безотлагательно разработать пакет законов и нормативно-правовых актов, которые бы определили порядок списания этих домов, так как их сегодня списывают в никуда. Тысячи многоквартирных домов в воздухе, там нет ни владельца, ни ответственных. Надо четко определить статус земельного участка под домом, статус придомовой территории и определить, кто за нее должен платить, кто ее должен содержать. Без определения земельных вопросов сдвинуть с места программу модернизации устаревшего жилого фонда невозможно", - пояснил Кучеренко.

Он добавил, что на сегодняшний день есть нерешенный вопрос и регистрации имущественных прав.

"Люди хотят создать ОСМД, хотят узнать, кто живет рядом, с кем создавать ОСМД, с кем вместе организовывать капитальный ремонт, решать кому платить, решать вопросы безопасности: лифт падает, труба может взорваться. Они обращаются в соответствующие реестры, где им отвечают, что это частная информация. в результате неизвестно, как обеспечить безопасную эксплуатацию жилищного фонда", - сказал кандидат в мэры.

Он отметил, что все эти вопросы не решаются в течение многих лет, и призвал правительство к конкретным действиям.