Более полусотни депутатов Рады баллотируются в местные органы власти - "ОПОРА"

56 депутатов Верховной Рады 9 созыва баллотируются в органы местного самоуправления, сообщила председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

«Возможно, уникальная ситуация для этих местных выборов, может, что в местные органы самоуправления, преимущественно местных советов, за небольшим исключением, баллотируется 56 действующих народных депутатов Украины», - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, нардепы не смогут совмещать работу в парламенте и местном самоуправлении, поскольку согласно действующему законодательству, человек может иметь только один представительский мандат. В случае победы на местных выборах, парламентарии должны будут выбрать: работать в Верховной Раде или в органе местного самоуправления.

25 октября в Украине пройдут местные выборы.