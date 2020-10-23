Эпоха "смотрящих" в Киеве должна завершиться - Верещук

Несмотря на все политические дискуссии, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы разного рода "смотрящие" лишились контроля над Киевсоветом и городским головой, считает народный депутат Украины, кандидат на пост городского головы Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Пока мы дискутируем относительно партийных идеологий, те "смотрящие" над столицей, которые сейчас смотрят эту программу, просто смеются, так как все эти вещи их не интересуют. Условные Ваврыш или Комарницкий – это "профессиональные" коррупционеры, которых нельзя отнести ни к власти, ни к бизнесу, потому что они продолжают сохранять контроль над городом и держат в заложниках всех без исключения киевлян", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Как известно, ранее политик заявляла о том, что около 30% киевского городского бюджета разворовываются ежегодно, что полностью тормозит развитие столицы и создает дискомфорт для горожан.