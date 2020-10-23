Агентство "Интерфакс-Украина" в 20:00 в день выборов представит результаты экзит-полов Социологической группы "Рейтинг"

Презентация результатов опросов социологической группы "Рейтинг", которые проводятся в день выборов, 25 октября, состоится в 20:00 в этот день в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Будут представлены несколько экзит-полов и результаты электорально-поведенческого исследования, цель которого - изучить ожидания, мотивации участия/неучастия граждан в волеизъявлении, отношение к местным выборам и опросу президента, ответы на 5 вопросов президента в разрезе различных демографических и электоральных групп, другое.

Это комбинированное исследование проводится по заказу телеканала "Украина" и включает:

- опросы респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности (для случайного отбора респондентов будет применена методика устойчивого шага);

- опросы респондентов, которые не голосовали на выборах, методом телефонного опроса с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

В общем Социологическая группа "Рейтинг" будет работать на 400 избирательных участках, экзит-полами и опросами планируется охватить около 20-22 тыс. респондентов.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на YouTube-канале агентства "Интерфакс-Украина".