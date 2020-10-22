Выборы

Выборы

16:21 22.10.2020

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

1 мин читать
СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали продажу на одном из хакерских форумов персональных данных граждан накануне местных выборов.

"На одном из специализированных хакерских форумов злоумышленник предлагал приобрести базу данных, которая по многим признакам совпадает с информацией, хранящейся в АИТС "Государственный реестр избирателей". Данные с указанием места жительства и номеров избирательных участков пользуются большим спросом у "даркнета" накануне проведения выборов в органы местного самоуправления. Ведь эта информация может быть использована заказчиками для воздействия на электоральные предпочтения избирателей", - сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили личность злоумышленника и провели ряд следственных действий, во время которых была изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и перечень "клиентов", которые приобрели персональные данные избирателей. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #персональные_данные #сбу #выборы #хакеры

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

Партия "Голос" назвала топ-5 грязных технологий, используемых на выборах

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

Киев делает всё для того, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно - мэр Кличко

В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

СБУ предотвратила незаконный референдум, который собирался провести поссовет на Харьковщине

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

В Украине с начала избирательной кампании открыто более 500 уголовных дел из-за нарушений процесса

Разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей на участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях - Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет - Зеленский

Власть затягивает судебный процесс по незаконным тарифам на содержание придомовых территорий в Киеве - Кучеренко

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

Как подготовиться к местным выборам и не сломать себе голову. Инструкция

В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

В Харьковской области сожгли авто кандидата от "Евросолидарности", полиция начала расследование

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Украина уверенно движется в НАТО - Верещук

В трех областях разоблачена схема искусственного увеличения количества избирателей

Глава Нацполиции: самая "грязная игра" на местных выборах идет в больших городах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА