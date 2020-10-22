Партия "Голос" назвала топ-5 грязных технологий, используемых на выборах

Местные выборы в Украине происходят в условиях беспрецедентного применения грязных технологий практически во всех регионах страны, можно выделить пять основных видов нарушений, отмечают в партии "Голос".

"Региональные организации партии "Голос" сообщают ошеломляющие подробности преступлений, направленных на искажение волеизъявления избирателей. Так называемые теневые избирательные штабы используют для этого суммы, которые исчисляются миллионами долларов черного нала", - сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудик агентству "Интерфакс-Украина".

Так, самые распространенные нарушения избирательного законодательства: "избирательный туризм", взятки членам территориальных избирательных комиссий (ТИК), кража бюллетеней, печать "левых" бюллетеней и препятствование агитации.

Что касается "избирательного туризма", то схема такова: в одной квартире грязные технологи регистрируют десятки людей, чтобы их голоса были использованы в интересах заказчика. В частности, в курортном поселке Сходница (Львовская обл.) "добавились" 185 новых избирателей. В некоторых округах Киевской области в этой технологии задействованы тысячи "туристов". Гонорар, как правило, составляет от 500 до 1000 грн.

По всей стране наблюдаются попытки так называемой скупки территориальных избиркомов. В "Голосе" отметили, что суммы, задействованные в сделках теневых штабов, в ТИК городов-миллионников достигают 5-6 млн грн. Члены ТИК, представляющие партию "Голос", не участвуют в этих грязных технологиях. "Мы призываем другие партии быть верными принципам справедливой политической конкуренции", - просит Кира Рудик.

По всей стране организации партии "Голос" фиксируют кражи пустых бланков бюллетеней, которые впоследствии планируют использовать в интересах теневых заказчиков. Инцидент в Харькове, где разоблачили кражу 5000 бюллетеней, является иллюстрацией злоупотреблений, которые происходят по всей стране.

Распространено также явление печати "левых" бюллетеней. В Краматорске представителям партии "Голос" в типографии отказались предоставить видеозапись процесса печати бюллетеней. Поэтому невозможно проверить реальное количество напечатанных бюллетеней. Иногда вероятное злоупотребление с бюллетенями почти невозможно отследить, потому что типография, как, например в Коростене, принадлежит депутату провластной партии.

Достаточно частым является и препятствование агитации. В Виннице агитационные материалы кандидатов партии "Голос" портит и похищает организованная преступная группа, которую правоохранительные органы "не замечают". Подобные действия наблюдаются и в других регионах: "князьки-преступники" под прикрытием оборотней в погонах нагло уничтожают рекламу партий и кандидатов, которых не смогли купить и запугать.

"Все материалы о злоупотреблениях и применении грязных технологий на местных выборах мы проверяем и готовим судебные иски. Партия "Голос" требует от правоохранительных органов немедленно восстановить контроль над избирательным процессом и защитить право украинцев на справедливые результаты выборов. Мы призываем избирателей и организаторов избирательного процесса соблюдать законодательство", - призвали в "Голосе".