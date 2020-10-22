Киев делает всё для того, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно - мэр Кличко

Столица делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город делает все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно. Как я говорил, на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Средства на это мы выделили из бюджета столицы. Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им будет Муниципальная охрана", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что на днях все службы провели совместные учения: отрабатывали действия при доставке избирательной документации в ТИК, в участковые избирательные комиссии, взятие комиссий под охрану. А также обеспечение законности в день "тишины", в день голосования и при подсчете результатов и перемещения документации из участковых комиссий к территориальной.

"Мы все надеемся, что выборы состоятся безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать, так и для демократичности и прозрачности их выбора", - подчеркнул Кличко.