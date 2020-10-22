Выборы

Выборы

12:49 22.10.2020

В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

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В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который предоставил в Государственный реестр избирателей неправдивые данные о смене избирательного адреса 200 человек.

"По данным следствия, мужчина подал заявления от указанных лиц без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом места проживания", - сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранительные органы проверяют обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений на изменение избирательного адреса другими участниками избирательного процесса.

Теги: #смена #кировоградская_обл #адрес

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