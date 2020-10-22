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11:49 22.10.2020

Украина уверенно движется в НАТО - Верещук

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Украина уверенно движется в НАТО - Верещук

Украина продолжает укреплять партнерские отношения с НАТО и решительно идет по пути евроатлантической интеграции, подчеркивает народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук.

"Критика всегда нужна в демократических обществах, но давайте мы спокойно посмотрим на послание президента. Оно было объективным и освещало основные принципы внешней политики. Мы, без лишних эмоций и слов, продолжаем укреплять партнерские отношения с НАТО и уверенно двигаемся по этому пути. Нас пугали потерей безвизового режима и дефолтом, но вместо этого у нас есть много успешных примеров на внешнеполитическом поприще: в переговорах с Брюсселем, в военно-политическом сотрудничестве с Великобританией и Турцией", - сказала Верещук в эфире телеканала "Украина 24", комментируя послание президента к Верховной Раде.

Политик также отметила, что в государстве остается много проблем, и обратила внимание на конкретные ошибки, которые еще предстоит решать.

"Мне не хватило критики конкретных министров за допущенные ошибки. Например, господина Марченко (министр финансов Сергей Марченко - ИФ), потому что на сегодняшний день таможня и налоговая система работают недостаточно эффективно. Мне не хватило конкретики по пенсиям. Конечно, эти вопросы - не функционал президента, но мне действительно стыдно смотреть в глаза пенсионерам, поскольку я знаю, что они вынуждены выживать в очень сложных условиях. Можно сколько угодно критиковать, но послание было и там был живой человек - президент Зеленский, который готов признавать ошибки, чтобы двигаться вперед", - отметила Верещук.

Теги: #нато #верещук

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