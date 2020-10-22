Выборы

Выборы

10:56 22.10.2020

В Украине с начала избирательной кампании открыто более 500 уголовных дел из-за нарушений процесса

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В Украине с начала избирательной кампании открыто более 500 уголовных дел из-за нарушений процесса

Украинские полицейские за минувшие сутки зарегистрировали 33 уголовных производства в связи с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает в четверг Управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступило 395 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской области - 73, в Киевской - 35, в Харьковской - 30, в Киеве - 28, по 25 – в Закарпатской и Львовской, в Донецкой - 22, в Кировоградской - 21, в Николаевской - 17, в Днепропетровской - 16, в Луганской - 11, по 10 - в Винницкой, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

Всего с 5 сентября (начало избирательной кампании) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 6580 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 508 уголовных правонарушениях: 251 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 257 – связаны с избирательным процессом.

Составлено 1496 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы

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